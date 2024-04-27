Колорадо – Виннипег где смотреть четвертый матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 28 апреля
В воскресенье, 28 апреля, сыграют Колорадо и Виннипег в четвертом матче 1-го раунда Кубка Стэнли.
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- Игра пройдет на стадионе «Ball Arena».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Колорадо – Виннипег
- Начало матча запланировано на 21:30 по московскому времени.
Последние матчи Колорадо
- Колорадо – Виннипег : 6 – 2
- Виннипег – Колорадо : 2 – 5
- Виннипег – Колорадо : 7 – 6
- Колорадо – Эдмонтон : 5 – 1
- Вегас – Колорадо : 4 – 3
Последние матчи Виннипег
- Колорадо – Виннипег : 6 – 2
- Виннипег – Колорадо : 2 – 5
- Виннипег – Колорадо : 7 – 6
- Виннипег – Ванкувер : 4 – 2
- Виннипег – Сиэтл : 4 – 3
Прогноз на четвертый матч Колорадо – Виннипег
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