Колорадо – Виннипег где смотреть четвертый матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 28 апреля

В воскресенье, 28 апреля, сыграют Колорадо и Виннипег в четвертом матче 1-го раунда Кубка Стэнли.

Угадывайте счет матчей и получайте бонусы🏒🏒🏒

Игра пройдет на стадионе «Ball Arena».

Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Колорадо – Виннипег

Начало матча запланировано на 21:30 по московскому времени.

Колорадо: все новости

Виннипег: все новости

Кубок Стэнли: все новости

Последние матчи Колорадо

Последние матчи Виннипег

Прогноз на четвертый матч Колорадо – Виннипег

Угадывайте счет матчей и получайте бонусы🏒🏒🏒