Величкин о Набокове: «Никогда не видел такого феномена. В его возрасте он сильнее Василевского, Сорокина. Можно сравнить с игроками, которые выделялись: Овечкин, Малкин»

Теги Металлург Мг Геннадий Величкин Евгений Малкин Александр Овечкин КХЛ Андрей Василевский Илья Сорокин Спорт-Экспресс Илья Набоков Хоккей

Геннадий Величкин назвал феноменом вратаря Илью Набокова.

Голкипер «Металлурга» выиграл с командой Кубок Гагарина в сезоне КХЛ и был признан самым ценным игроком плей-офф.

«Я за свою карьеру и жизнь видел много вратарей: и молодых, и опытных, но такого феномена я не видел. Для меня это вообще открытие какое-то, как бы этого парня не перехвалить.

Я с ним не знаком, но, судя по интервью, парень достаточно характерный, поэтому я не думаю, что медные трубы его испортят. У него большое будущее.

Такого феномена я никогда видел. Он сильнее, чем были Василевский и Сорокин в его возрасте. Знаете, когда эти ребята начинали, даже с ними сравнить невозможно.

Это можно сравнить с игроками, которые выделялись: Овечкин, Малкин. Только этот уровень.

Они в своем амплуа, а Илья – в своем, их было видно сразу, что они будут великими, точно так же, как этого парня.

Это просто чудо какое-то, самородок! Так бывает, редко, но, видите, родился на Урале самородок», – сказал бывший генеральный директор «Металлурга» Геннадий Величкин.

5 комментариев
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Вася в этом возрасте второй сезон в НХЛ проводил так-то. величкин смешон, как всегда.
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Следующий сезон будет определяющим.
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Уровень нынешней лиги и уровень той, когда играл Вася, несопоставим
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Рано пока такими громогласными словами раскидываться, время покажет чего он стоит на самом деле.
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НХЛ пусть едет ) там и посмотрим. Вратарь сегодня топ завтра всё пускает.
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