ЧМ-2024. Дивизион 1А. Словения против Южной Кореи, Венгрия сыграет с Японией, Италия – с Румынией

В Италии начинается чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1А.

Команды, занявшие первое и второе места, в следующем сезоне выступят в элитном дивизионе.

Команда, занявшая последнее место, вылетит в дивизион 1В.

ЧМ-2024

Дивизион 1А

Положение команд: Италия – 0 (0), Словения – 0 (0), Венгрия – 0 (0), Южная Корея – 0 (0), Румыния – 0 (0), Япония – 0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.