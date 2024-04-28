ЧМ-2024. Дивизион 1А. Словения против Южной Кореи, Венгрия сыграет с Японией, Италия – с Румынией

Теги результаты матчей Сборная Италии по хоккею сборная Японии Сборная Словении по хоккею Сборная Венгрии по хоккею сборная Румынии Сборная Южной Кореи по хоккею ЧМ-2024 (первый дивизион) Хоккей

В Италии начинается чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1А.

Команды, занявшие первое и второе места, в следующем сезоне выступят в элитном дивизионе. 

Команда, занявшая последнее место, вылетит в дивизион 1В. 

ЧМ-2024

Дивизион

Южная Корея – Словения
Дата проведения
28 апреля, 13.30, «Sparkasse Arena»
Онлайн матча Видео

 

Япония – Венгрия
Дата проведения
28 апреля, 17.00, «Sparkasse Arena»
Онлайн матча Видео

 

Румыния – Италия
Дата проведения
28 апреля, 20.30, «Sparkasse Arena»
Онлайн матча Видео

Положение команд: Италия – 0 (0), Словения – 0 (0), Венгрия – 0 (0), Южная Корея – 0 (0), Румыния – 0 (0), Япония – 0 (0). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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