ЧМ-2024. Дивизион 1А. Словения против Южной Кореи, Венгрия сыграет с Японией, Италия – с Румынией
В Италии начинается чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1А.
Команды, занявшие первое и второе места, в следующем сезоне выступят в элитном дивизионе.
Команда, занявшая последнее место, вылетит в дивизион 1В.
ЧМ-2024
Дивизион 1А
- Дата проведения
- 28 апреля, 13.30, «Sparkasse Arena»
- Дата проведения
- 28 апреля, 17.00, «Sparkasse Arena»
- Дата проведения
- 28 апреля, 20.30, «Sparkasse Arena»
Положение команд: Италия – 0 (0), Словения – 0 (0), Венгрия – 0 (0), Южная Корея – 0 (0), Румыния – 0 (0), Япония – 0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.