Биссоннетт о «Торонто»: «Уберите Марнера со льда. Он проиграл каждое единоборство за шайбу. Хватит. Заработай свое игровое время»

Пол Биссоннетт раскритиковал игру Митча Марнера.

« » проиграл « » (1:3, 1-3) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

Форвард канадского клуба забил гол в этой игре и получил две минуты штрафа за подножку в первом периоде. Он провел на льду 22 минуты и 19 секунд в матче.

В четырех играх серии с «Брюинс» Марнер набрал 2 (1+1) очка.

«Уберите Марнера со льда. Я уже увидел достаточно. Это непозволительно.

Он проиграл абсолютно каждое единоборство за шайбу [в четвертом матче]. Проиграл его и перед тем, как удалиться.

Хватит. Заработай свое игровое время», – написал бывший хоккеист клубов НХЛ Пол Биссоннетт.