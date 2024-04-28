Биссоннетт о «Торонто»: «Уберите Марнера со льда. Он проиграл каждое единоборство за шайбу. Хватит. Заработай свое игровое время»

Теги Торонто Бостон Кубок Стэнли НХЛ Пол Биссоннетт Митч Марнер Хоккей

Пол Биссоннетт раскритиковал игру Митча Марнера.

«Торонто» проиграл «Бостону» (1:3, 1-3) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

Форвард канадского клуба Митч Марнер забил гол в этой игре и получил две минуты штрафа за подножку в первом периоде. Он провел на льду 22 минуты и 19 секунд в матче.

В четырех играх серии с «Брюинс» Марнер набрал 2 (1+1) очка.

«Уберите Марнера со льда. Я уже увидел достаточно. Это непозволительно.

Он проиграл абсолютно каждое единоборство за шайбу [в четвертом матче]. Проиграл его и перед тем, как удалиться.

Хватит. Заработай свое игровое время», – написал бывший хоккеист клубов НХЛ Пол Биссоннетт.

5 комментариев
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сказал днарь,с позорной статистикой,с которой даже в ахл не должен был играть)))
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Уберите Биссионнета, каждый его комментарий дилетантство
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