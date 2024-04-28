Биссоннетт о «Торонто»: «Уберите Марнера со льда. Он проиграл каждое единоборство за шайбу. Хватит. Заработай свое игровое время»
Пол Биссоннетт раскритиковал игру Митча Марнера.
«Торонто» проиграл «Бостону» (1:3, 1-3) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.
Форвард канадского клуба Митч Марнер забил гол в этой игре и получил две минуты штрафа за подножку в первом периоде. Он провел на льду 22 минуты и 19 секунд в матче.
В четырех играх серии с «Брюинс» Марнер набрал 2 (1+1) очка.
«Уберите Марнера со льда. Я уже увидел достаточно. Это непозволительно.
Он проиграл абсолютно каждое единоборство за шайбу [в четвертом матче]. Проиграл его и перед тем, как удалиться.
Хватит. Заработай свое игровое время», – написал бывший хоккеист клубов НХЛ Пол Биссоннетт.