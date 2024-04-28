Хруди о «Торонто»: «Пытался защитить Марнера по третьему матчу с «Бостоном», по четвертому – не могу. Он играет не так хорошо и не старается так, как это требуется»

Келли Хруди высказался относительно игры Митча Марнера в плей-офф НХЛ.

« » проиграл « » (1:3, 1-3) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

Форвард канадского клуба забил гол в этой игре и получил две минуты штрафа за подножку в первом периоде. Он провел на льду 22 минуты и 19 секунд в матче.

В четырех играх серии с «Брюинс» Марнер набрал 2 (1+1) очка.

«Я пытался защитить Марнера по его игре в третьем матче серии. Тогда я говорил, что вижу гораздо больше признаков того, что парень старается и пытается создать что-то хорошее.

Но по четвертому матчу я не могу его защитить.

Он просто играет не так хорошо и не старается так сильно, как это требуется», – сказал бывший вратарь клубов НХЛ Келли Хруди.