Хруди о «Торонто»: «Пытался защитить Марнера по третьему матчу с «Бостоном», по четвертому – не могу. Он играет не так хорошо и не старается так, как это требуется»
Келли Хруди высказался относительно игры Митча Марнера в плей-офф НХЛ.
«Торонто» проиграл «Бостону» (1:3, 1-3) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.
Форвард канадского клуба Митч Марнер забил гол в этой игре и получил две минуты штрафа за подножку в первом периоде. Он провел на льду 22 минуты и 19 секунд в матче.
В четырех играх серии с «Брюинс» Марнер набрал 2 (1+1) очка.
«Я пытался защитить Марнера по его игре в третьем матче серии. Тогда я говорил, что вижу гораздо больше признаков того, что парень старается и пытается создать что-то хорошее.
Но по четвертому матчу я не могу его защитить.
Он просто играет не так хорошо и не старается так сильно, как это требуется», – сказал бывший вратарь клубов НХЛ Келли Хруди.