Детский тренер Гребенкина про НХЛ: «Рановато, надо было еще годик-два поиграть в КХЛ – стать сильнее, мудрее. Никита побывал в «Торонто», его познакомили с Мэттьюсом»

Теги Металлург Мг Торонто НХЛ КХЛ Остон Мэттьюс Данила Юров Никита Гребенкин Хоккей

Детский тренер Никиты Гребенкина оценил переход хоккеиста в НХЛ.

Ранее нападающий сообщил, что перейдет в «Торонто».

– Юрова даже «Миннесота» поздравила с победой в Кубке Гагарина. Ему пока рано ехать за океан?

– Я с ним разговаривал и сказал, что в НХЛ надо ехать тогда, когда уже здесь стал значимой звездой, как Капризов или Панарин.

Считаю, что и ему, и Гребенкину ехать рановато. Юров всю жизнь у меня играл с краю, а сейчас его переделали в центрального.

Это все равно очень сложный момент и ему нужно было перестроиться.

Никита Гребенкин уже собрался в «Торонто».

– Никита такой человек, что сам уже считает себя самостоятельным и взрослым. Я с ним по телефону разговаривал, и да, он склоняется к отъезду в «Торонто».

Рановато ему, надо было еще годик-два поиграть здесь, стать сильнее, мудрее и увереннее. Но у него такая мечта.

В том году он побывал в «Торонто», все увидел – дворец, ажиотаж, этих звезд. Его познакомили с Остоном Мэттьюсом. Поэтому Никита остался в восторге.

– Гребенкина отличает спортивная наглость? Кажется, что в КХЛ он никого не боится.

– Он всегда был таким, когда еще к нам приехал в десять лет. Никита никого не боялся, было без разницы, против кого играть.

Все остальные ребята тоже были неробкого десятка, но они разные по складу характера.

Гребенкин – импульсивный, взрывной, Юров – немного другой, но они дополняли друг друга, – сказал детский тренер хоккеиста Сергей Кавунов.

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