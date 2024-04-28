Ничушкин сделал дубль «Виннипегу» – он забил в каждом матче серии. У форварда «Колорадо» 5 голов в 4 матчах Кубка Стэнли

Теги Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Виннипег Валерий Ничушкин Хоккей

Валерий Ничушкин забил гол в четвертом матче подряд в плей-офф НХЛ.

Нападающий «Колорадо» забросил две шайбы в четвертой игре серии первого раунда Кубка Стэнли против «Виннипега» (4:1, второй перерыв).

Оба раза россиянин отличился при игре в большинстве во втором периоде встречи.

Валерий Ничушкин забил гол в каждой игре серии с «Виннипегом». Всего на счету форварда пять голов в четырех матчах розыгрыша Кубка Стэнли.

В этом плей-офф больше шайб забросил лишь форвард «Эдмонтона» Зак Хайман (6).

10 комментариев
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Красавец!!!
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Доминатор пятака
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Валера могуч
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Давай, Нич! Красава!
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Ничушкин в плове говорит поддержите моё пиво
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Вэл - машина!
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Валера - рок-звезда!
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Валера - рок-звезда!
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