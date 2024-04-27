Вашингтон – Рейнджерс где смотреть четвертый матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 29 апреля
В понедельник, 29 апреля, сыграют Вашингтон и Рейнджерс в четвертом матче 1-го раунда Кубка Стэнли.
Угадывайте счет матчей и получайте бонусы🏒🏒🏒
- Игра пройдет на стадионе «Capital One Arena».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Вашингтон – Рейнджерс
- Начало матча запланировано на 03:00 по московскому времени.
Последние матчи Вашингтон
- Вашингтон – Рейнджерс : 1 – 3
- Рейнджерс – Вашингтон : 4 – 3
- Рейнджерс – Вашингтон : 4 – 1
- Филадельфия – Вашингтон : 1 – 2
- Вашингтон – Бостон : 2 – 0
Последние матчи Рейнджерс
- Вашингтон – Рейнджерс : 1 – 3
- Рейнджерс – Вашингтон : 4 – 3
- Рейнджерс – Вашингтон : 4 – 1
- Рейнджерс – Оттава : 4 – 0
- Рейнджерс – Айлендерс : 3 – 2
Прогноз на матч Вашингтон – Рейнджерс
Угадывайте счет матчей и получайте бонусы🏒🏒🏒