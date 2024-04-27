Вашингтон – Рейнджерс где смотреть четвертый матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 29 апреля

В понедельник, 29 апреля, сыграют Вашингтон и Рейнджерс в четвертом матче 1-го раунда Кубка Стэнли.

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Игра пройдет на стадионе «Capital One Arena».

Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Вашингтон – Рейнджерс

Начало матча запланировано на 03:00 по московскому времени.

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