Коршков переходит в «Ак Барс». С форвардом договорились о контракте («Бизнес Online»)

Теги Ак Барс Амур возможные переходы КХЛ Егор Коршков Хоккей

Егор Коршков близок к переходу в «Ак Барс».

Команда из Татарстана договорились о контракте с нападающим, об этом сообщил «Бизнес Online».

В прошедшем сезоне Егор Коршков, играя за «Амур», провел 67 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 44 (15+29) очка при полезности «плюс 10» и среднем игровом времени 16:52.

В плей-офф нападающий сыграл 6 игр и отметился 3 (2+1) баллами при полезности «плюс 2» и среднем игровом времени 17:21.

5 комментариев
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поздравляю с 20 очками за сезон
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Игроков для ротации Ак Барс всегда находит легко и дорого. Забивать голы барсы видимо вновь не планируют
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А потом снова в Амур, карьеру реанимировать 😁
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Ответ Алексей Тор
В Амуре ожил теперь покарять Казань-удачи.
Зачем забивать, если Билялов будет всё тащить? Особо много забивать не придётся
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