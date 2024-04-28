Коршков переходит в «Ак Барс». С форвардом договорились о контракте («Бизнес Online»)

Егор Коршков близок к переходу в «Ак Барс».

Команда из Татарстана договорились о контракте с нападающим, об этом сообщил «Бизнес Online».

В прошедшем сезоне , играя за « », провел 67 матчей в Фонбет чемпионате и набрал 44 (15+29) очка при полезности «плюс 10» и среднем игровом времени 16:52.

В плей-офф нападающий сыграл 6 игр и отметился 3 (2+1) баллами при полезности «плюс 2» и среднем игровом времени 17:21.