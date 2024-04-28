Защитник «Вашингтона» Сандин сыграет в 4-м матче с «Рейнджерс». Дженсен тоже может вернуться в состав «Кэпиталс»
Расмус Сандин сыграет в матче против «Рейнджерс».
Защитник «Вашингтона» примет участие в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.
Расмус Сандин отсутствовал в составе «Кэпиталс» с 8 апреля из-за травмы верхней части тела. Швед набрал 23 (3+20) балла в 68 матчах регулярного чемпионата в этом сезоне.
Также в четвертом матче серии может сыграть защитник «Вашингтона» Ник Дженсен. Хоккеист из-за повреждения не играл с 14 апреля. Игрок проведет еще одну консультацию с докторами, чтобы получить разрешение сыграть. Дженсен набрал 14 (1+13) баллов в 78 матчах чемпионата.
«Вашингтон» уступает со счетом 0-3 в серии первого раунда.