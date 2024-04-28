Защитник «Вашингтона» Сандин сыграет в 4-м матче с «Рейнджерс». Дженсен тоже может вернуться в состав «Кэпиталс»

Теги Рейнджерс Вашингтон Кубок Стэнли НХЛ Ник Дженсен Расмус Сандин Хоккей

Расмус Сандин сыграет в матче против «Рейнджерс».

Защитник «Вашингтона» примет участие в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

Расмус Сандин отсутствовал в составе «Кэпиталс» с 8 апреля из-за травмы верхней части тела. Швед набрал 23 (3+20) балла в 68 матчах регулярного чемпионата в этом сезоне.

Также в четвертом матче серии может сыграть защитник «Вашингтона» Ник Дженсен. Хоккеист из-за повреждения не играл с 14 апреля. Игрок проведет еще одну консультацию с докторами, чтобы получить разрешение сыграть. Дженсен набрал 14 (1+13) баллов в 78 матчах чемпионата.

«Вашингтон» уступает со счетом 0-3 в серии первого раунда.

1 комментарий
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Из-за повреждения не играл с 14 апреля? Тумпа бэй нанесла целенаправленую травму, пыталась вынести с поля Уилсона и ещё несколько серьезных попыток нанести травмы. Для вас это уже не новость , только потому что тумпа каждую игру себя так ведёт и для них это нормально .
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