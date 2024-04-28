ЮЧМ-2024. США против Латвии, Швеция сыграет с Чехией, Канада – со Швейцарией

В Финляндии продолжается юниорский чемпионат мира-2024.

Сборная США сыграет с Латвией, Швеция – с Чехией, Канада – со Швейцарией.

Турнир проходит в городах Эспоо и Вантаа.

Юниорский чемпионат мира-2024

Группа A

Группа B

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы ЮЧМ