ЮЧМ-2024. США против Латвии, Швеция сыграет с Чехией, Канада – со Швейцарией
В Финляндии продолжается юниорский чемпионат мира-2024.
Сборная США сыграет с Латвией, Швеция – с Чехией, Канада – со Швейцарией.
Турнир проходит в городах Эспоо и Вантаа.
Юниорский чемпионат мира-2024
Группа A
- Дата проведения
- 28 апреля, 14.00, «Espoo Metro Areena»
- Дата проведения
- 28 апреля, 18.00, «Espoo Metro Areena»
Группа B
- Дата проведения
- 28 апреля, 15.00, «Trio Areena»
- Дата проведения
- 28 апреля, 19.00, «Trio Areena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.