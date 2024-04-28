ЮЧМ-2024. США против Латвии, Швеция сыграет с Чехией, Канада – со Швейцарией

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В Финляндии продолжается юниорский чемпионат мира-2024.

Сборная США сыграет с Латвией, Швеция – с Чехией, Канада – со Швейцарией. 

Турнир проходит в городах Эспоо и Вантаа.

Юниорский чемпионат мира-2024

Группа A

Словакия U18 – Финляндия U18
Дата проведения
28 апреля, 14.00, «Espoo Metro Areena»
Онлайн матча Видео

 

США U18 – Латвия U18
Дата проведения
28 апреля, 18.00, «Espoo Metro Areena»
Онлайн матча Видео

Группа B

Швеция U18 – Чехия U18
Дата проведения
28 апреля, 15.00, «Trio Areena»
Онлайн матча Видео

 

Канада U18 – Швейцария U18
Дата проведения
28 апреля, 19.00, «Trio Areena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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