Детский тренер Ничушкина: «Дети в 90-е и сейчас – разные. Нынешние родители везде лезут – считают, что все знают лучше тренера»

Теги Металлург Мг Трактор Колорадо КХЛ Сергей Кавунов Валерий Ничушкин Василий Демченко детский хоккей Данила Юров Илья Набоков Никита Гребенкин Хоккей

Детский тренер Сергей Кавунов поделился мнением о современных детях и родителях.

Воспитанниками специалиста школы «Заряд» (Челябинск) являются Валерий Ничушкин, Василий Демченко, Илья Набоков, Никита Гребенкин, Данила Юров и другие известные игроки.

– Вы тренировали детей, которые были рождены в 1990-х и 2000-х годах. Они отличаются от современных?

– Очень сильно, дети в 90-е годы и сейчас – две разные вещи. Из-за этих телефонов и гаджетов дети стали меньше играть на улице. Маленькие дети даже не знают, что такое волейбол и баскетбол и как к мячу подойти. А если ты играешь в спортигры, то и в хоккее можешь чувствовать себя увереннее. Хотя вот Никита Гребенкин лучше всех в команде в футбол играл.

– Сейчас в детском хоккее очень сильно влияние родителей?

– Моя первая команда была 1994 года рождения, и сейчас я могу сказать, что там были просто шикарные родители. Они никуда не лезли, ничего не указывали, хотя, конечно, шероховатости были. У 2003 года рождения в Магнитогорске тоже были хорошие.

А нынешние родители считают, что они все знают лучше тренера и везде лезут. Молодым тренерам просто палки в колеса вставляют. Родители сильно изменились за эти 20 лет, с каждым годом все хуже и хуже, – заявил детский тренер Сергей Кавунов.

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3 комментария
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Ох уж эти лихие 90-е!!!
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Кто из родителей этих детей указывает тренеру , как проводить тренировки и лезет в его работу, пусть забирают своих детей и сами их тренируют -наверняка сразу языки свои прижмут ! !
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В 90-е говорили надо детей с улицы вытаскивать
Сейчас говорят наоборот, надо из дома их на улицы
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