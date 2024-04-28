Детский тренер Ничушкина: «Дети в 90-е и сейчас – разные. Нынешние родители везде лезут – считают, что все знают лучше тренера»

Детский тренер Сергей Кавунов поделился мнением о современных детях и родителях.

Воспитанниками специалиста школы «Заряд» (Челябинск) являются Валерий Ничушкин, Василий Демченко, Илья Набоков, Никита Гребенкин, Данила Юров и другие известные игроки.

– Вы тренировали детей, которые были рождены в 1990-х и 2000-х годах. Они отличаются от современных?

– Очень сильно, дети в 90-е годы и сейчас – две разные вещи. Из-за этих телефонов и гаджетов дети стали меньше играть на улице. Маленькие дети даже не знают, что такое волейбол и баскетбол и как к мячу подойти. А если ты играешь в спортигры, то и в хоккее можешь чувствовать себя увереннее. Хотя вот Никита Гребенкин лучше всех в команде в футбол играл.

– Сейчас в детском хоккее очень сильно влияние родителей?

– Моя первая команда была 1994 года рождения, и сейчас я могу сказать, что там были просто шикарные родители. Они никуда не лезли, ничего не указывали, хотя, конечно, шероховатости были. У 2003 года рождения в Магнитогорске тоже были хорошие.

А нынешние родители считают, что они все знают лучше тренера и везде лезут. Молодым тренерам просто палки в колеса вставляют. Родители сильно изменились за эти 20 лет, с каждым годом все хуже и хуже, – заявил детский тренер Сергей Кавунов.