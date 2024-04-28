Добсон о Варламове: «Он спокоен вне зависимости от ситуации. Это и нам придает хладнокровия»

Теги Айлендерс Каролина Семен Варламов НХЛ Ноа Добсон Хоккей

Ноа Добсон поделился мнением об игре Семена Варламова в плей-офф.

В матче первого раунда Кубка Стэнли «Айлендерс» переиграли «Каролину» в овертайме со счетом 3:2 (1-3).

36-летний Варламов отразил 42 броска из 44 и стал второй звездой матча. 

«Он ветеран, который провел много игр в этой лиге, включая плей-офф. Вы видите, как он спокоен, и, вне зависимости от ситуации, он остается все тем же Варламовым. Это и нам придает хладнокровия и спокойствия», – сказал защитник «Айлендерс» Ноа Добсон

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1 комментарий
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Айлы не выглядят безнадежно, хоть и в скорости уступают Каролине, но надеюсь смогут переломить ход серии!
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