Березин получит 50 млн рублей от «Лады» за два сезона по новому контракту

Теги Лада КХЛ Максим Березин деньги Хоккей

Максим Березин заработает 25 млн за сезон по двухлетнему контракту с «Ладой».

Ранее тольяттинский клуб сообщил о продлении соглашения с 33-летним защитником. 

По данным журналиста Артура Хайруллина, Березин получит по 25 миллионов рублей за каждый сезон из двух следующих сезонов.

В завершившемся регулярном чемпионате игрок провел за «Ладу» 67 матчей и набрал 19 (3+16) очков при показателе полезности «+18». В плей-офф он сыграл в пяти матчах и не отметился баллами за результативность.

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