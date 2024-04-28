Березин получит 50 млн рублей от «Лады» за два сезона по новому контракту

Максим Березин заработает 25 млн за сезон по двухлетнему контракту с «Ладой».

Ранее тольяттинский клуб сообщил о продлении соглашения с 33-летним защитником.

По данным журналиста Артура Хайруллина, Березин получит по 25 миллионов рублей за каждый сезон из двух следующих сезонов.

В завершившемся регулярном чемпионате игрок провел за «Ладу» 67 матчей и набрал 19 (3+16) очков при показателе полезности «+18». В плей-офф он сыграл в пяти матчах и не отметился баллами за результативность.