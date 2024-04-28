Только «Вашингтон» еще не побеждал в этом плей-офф. Проиграв сегодня, они первыми вылетят из Кубка Стэнли

Теги Рейнджерс Айлендерс Тампа-Бэй Каролина Вашингтон Флорида Кубок Стэнли Даллас Александр Овечкин НХЛ Вегас Хоккей

«Вашингтон» стал последней командой, не побеждавшей в этом Кубке Стэнли.

После вчерашних побед «Тампы» над «Флоридой» (6:3, 1-3), «Айлендерс» над «Каролиной» (3:2 ОТ, 1-3) и «Далласа» над «Вегасом» (3:2 ОТ, 1-2), «Кэпиталс» остались единственной командой, еще не выигрывавшей в этом плей-офф.

В случае поражения в сегодняшнем матче с «Рейнджерс» они станут первым клубом, вылетевшим из розыгрыша Кубка Стэнли.

Команда Александра Овечкина сыграет дома. Начало – в 03:00 по московскому времени.

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22 комментария
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Невелика потеря
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Они вообще там случайные пассажиры,только каким то чудом и стечением обстоятельств там оказались
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Наверное так и будет.Вашики на выход.Панарин продолжит поход за кубком Стэнли.
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Ну хоть на прощание сломайте Ремпе. Чё зря чтоли 4-0 вылетать)
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ВК в третьей игре были очень неплохи, а сегодня должны еще добавить.
С другой стороны Рейнджерс подсознательно немного на расслабоне будет играть, когда 3-0 в серии, ты уже мысленно победил.
Так что, если бы увлекался ставками, то поставил бы на Вашингтон в 4-й игре.
Да, и Овечкин должен забить, пора, когда же если не сейчас.
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В ближайшие лет пять главная задача для Вашингтона и Росхоккея это ждать когда/если Овечкин побъет рекорд Грецки.
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что-то не видно местных комментаторов с простынями статистики, надеюсь будут считать насколько у главного форварда пузо раздуется за отдых)0)
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Да они и не влетали.
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Ответ Сергей Фетисов
Наверное так и будет.Вашики на выход.Панарин продолжит поход за кубком Стэнли.
Рейнджерам КС в этом сезоне не светит.
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Ответ Сергей Фетисов
Наверное так и будет.Вашики на выход.Панарин продолжит поход за кубком Стэнли.
Хватит им и Кубка Байдена
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Ответ Sergey Smolensky
Ну хоть на прощание сломайте Ремпе. Чё зря чтоли 4-0 вылетать)
Не хочется вас расстраивать, но это не получится)))
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Ответ разноцветный логотип
что-то не видно местных комментаторов с простынями статистики, надеюсь будут считать насколько у главного форварда пузо раздуется за отдых)0)
Так же не видно как лулумбуса в ПО)))))
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