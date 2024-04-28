Только «Вашингтон» еще не побеждал в этом плей-офф. Проиграв сегодня, они первыми вылетят из Кубка Стэнли
«Вашингтон» стал последней командой, не побеждавшей в этом Кубке Стэнли.
После вчерашних побед «Тампы» над «Флоридой» (6:3, 1-3), «Айлендерс» над «Каролиной» (3:2 ОТ, 1-3) и «Далласа» над «Вегасом» (3:2 ОТ, 1-2), «Кэпиталс» остались единственной командой, еще не выигрывавшей в этом плей-офф.
В случае поражения в сегодняшнем матче с «Рейнджерс» они станут первым клубом, вылетевшим из розыгрыша Кубка Стэнли.
Команда Александра Овечкина сыграет дома. Начало – в 03:00 по московскому времени.
С другой стороны Рейнджерс подсознательно немного на расслабоне будет играть, когда 3-0 в серии, ты уже мысленно победил.
Так что, если бы увлекался ставками, то поставил бы на Вашингтон в 4-й игре.
Да, и Овечкин должен забить, пора, когда же если не сейчас.