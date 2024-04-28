Каролина – Айлендерс где смотреть пятый матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 1 мая
В среду, 1 мая, сыграют Каролина и Айлендерс в пятом матче 1-го раунда Кубка Стэнли.
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- Игра пройдет на стадионе «PNC Arena».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Каролина – Айлендерс
- Начало матча запланировано на 02:30 по московскому времени.
Последние матчи Каролина
- Айлендерс – Каролина : 3 – 2
- Айлендерс – Каролина : 2 – 3
- Каролина – Айлендерс : 5 – 3
- Каролина – Айлендерс : 3 – 1
- Коламбус – Каролина : 6 – 3
Последние матчи Айлендерс
- Айлендерс – Каролина : 3 – 2
- Айлендерс – Каролина : 2 – 3
- Каролина – Айлендерс : 5 – 3
- Каролина – Айлендерс : 3 – 1
- Айлендерс – Питтсбург : 5 – 4
Прогноз на пятый матч Каролина – Айлендерс
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