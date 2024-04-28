Каролина – Айлендерс где смотреть пятый матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 1 мая

В среду, 1 мая, сыграют Каролина и Айлендерс в пятом матче 1-го раунда Кубка Стэнли.

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Игра пройдет на стадионе «PNC Arena».

Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Каролина – Айлендерс

Начало матча запланировано на 02:30 по московскому времени.

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Прогноз на пятый матч Каролина – Айлендерс

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