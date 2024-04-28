Разин о победе над «Автомобилистом» в плей-офф: «Это касалось руководства в лице Рябкова и Гросса, что они были неправы, когда они уволили меня»

Теги Металлург Мг Автомобилист Олег Гросс КХЛ Андрей Разин Максим Рябков Спорт-Экспресс Хоккей

Андрей Разин рассказал о принципиальности победы над «Автомобилистом».

В полуфинале розыгрыша Кубка Гагарина «Металлург» обыграл «Автомобилист» со счетом 4-3 в серии.

– Помню, как перед серией с «Автомобилистом» вы говорили, что личной принципиальности нет, но этот соперник все-таки был для вас особенным, ведь так?

– Конечно. У любого спортсмена и тренера присутствует чувство реванша, когда тебя увольняют, отчисляют или обменивают.

В моем случае это касалось руководства в лице Рябкова и Гросса, что они были неправы, когда они меня уволили. Это был полуфинал.

Мне было без разницы, играть с «Автомобилистом» или ЦСКА.

Конечно, приятно, что мы прошли «Автомобилист». Когда я работал в Екатеринбурге, это еще не был топ-клуб.

Компания УГМК пришла первый сезон в хоккей. Бюджет еще не подняли. И первое, что они сделали после двух месяцев, – уволили меня.

Мне вдвойне приятно обыграть «Автомобилист» с «Металлургом», – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Следующий вектр это клуб из НХЛ и планомерное перетягивание туда Вовченко и других джокеров)
+2
-1
+1
Судьба всё расставила по своим местам Авто-бронза.Разин-кубок.
+1
0
+1
Каждый на своём месте. Не факт что с Авто Разин добился бы таких же результатов как с Магниткой
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий