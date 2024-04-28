Разин о победе над «Автомобилистом» в плей-офф: «Это касалось руководства в лице Рябкова и Гросса, что они были неправы, когда они уволили меня»

Андрей Разин рассказал о принципиальности победы над «Автомобилистом».

В полуфинале розыгрыша Кубка Гагарина «Металлург» обыграл «Автомобилист» со счетом 4-3 в серии.

– Помню, как перед серией с «Автомобилистом» вы говорили, что личной принципиальности нет, но этот соперник все-таки был для вас особенным, ведь так?

– Конечно. У любого спортсмена и тренера присутствует чувство реванша, когда тебя увольняют, отчисляют или обменивают.

В моем случае это касалось руководства в лице Рябкова и Гросса, что они были неправы, когда они меня уволили. Это был полуфинал.

Мне было без разницы, играть с « » или ЦСКА.

Конечно, приятно, что мы прошли «Автомобилист». Когда я работал в Екатеринбурге, это еще не был топ-клуб.

Компания УГМК пришла первый сезон в хоккей. Бюджет еще не подняли. И первое, что они сделали после двух месяцев, – уволили меня.

Мне вдвойне приятно обыграть «Автомобилист» с «Металлургом», – сказал главный тренер « » .