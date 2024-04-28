Ковальчук о «Спартаке»: «С моим появлением тоже был какой-то интерес. Может, кто-то расстроился из-за того, как я выглядел на льду»

Теги Спартак Илья Ковальчук КХЛ Николай Голдобин Павел Порядин Иван Морозов Хоккей

Илья Ковальчук поделился мнением о сезоне в «Спартаке».

Форвард присоединился к «Спартаку» по ходу этого сезона.

В Фонбет чемпионате КХЛ хоккеист провел 20 матчей и набрал 8 (4+4) при полезности «минус 7». В пяти матчах плей-офф форвард не набрал очков при полезности «минус 2».

«Спартак» играл здорово и интересно. Та же тройка Морозов – Голдобин – Порядин, думаю, много зрителей привлекла на трибуны. С моим появлением тоже был какой-то интерес.

Может, кто-то расстроился из-за того, как я выглядел на льду (улыбается).

Физически я был хорошо готов, но возвращение в игровой ритм заняло четыре-пять матчей. Было непросто, но ребята поддержали, тренерский штаб, болельщики тоже.

Все знают, что у меня не совсем простые отношения были со спартаковскими болельщиками, но мы встретились с ребятами, объяснились.

Было очень приятно выходить на лед в красно-белой майке», – сказал Илья Ковальчук.

17 комментариев
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Расстроились примерно все
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Илья, если это игра, то иди ты с такой игрой в СКА к Ротенбергу.
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Он на Ягра посмотрел и решил чемя хуже
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