Якушев о КХЛ: «Тимченко прилагает усилия, чтобы привести уровень команд к единому знаменателю. Приняты грамотные решения, чемпионат станет еще интереснее»

Александр Якушев поделился мнением об этом сезоне КХЛ.

Обладателем Кубка Гагарина стал «Металлург», обыгравший в финале «Локомотив» со счетом 4-0 в серии.

– Какое впечатление осталось у вас от завершившегося плей-офф КХЛ?

– Чемпион – «Магнитка». У меня в этом не было сомнений после двух побед хозяев в Магнитогорске. А уж после третьего матча в Ярославле шансы «Локомотива» расценивал как нулевые. Команда Андрея Разина и больше хотела победить в финале, и знала, как это сделать.

– Какую команду вы бы назвали открытием сезона?

– Пожалуй, «Автомобилист». Клуб из Екатеринбурга выбил из розыгрыша Кубка Гагарина таких грандов, как «Ак Барс» и СКА, да и с «Магниткой» в полуфинале рубился все семь матчей.

– Уровень команд в лиге в последние сезоны выравнивается. На ваш взгляд, лидеры сдали, или аутсайдеры подтянулись?

– То, что средний уровень команд подравнялся, на мой взгляд, плюс для лиги. Даже в регулярном чемпионате стало больше интересных игр. Команды показывали хороший хоккей.

Председатель совета директоров лиги Геннадий Тимченко прилагает немало усилий именно для того, чтобы привести средний уровень команд к единому знаменателю. Приняты грамотные управленческие решения.

Уверен, что и в следующем сезоне процесс будет продолжаться. Чемпионат станет интереснее, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.