Якушев о КХЛ: «Тимченко прилагает усилия, чтобы привести уровень команд к единому знаменателю. Приняты грамотные решения, чемпионат станет еще интереснее»

Теги Ак Барс Металлург Мг Локомотив СКА Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Александр Якушев Андрей Разин Геннадий Тимченко Хоккей

Александр Якушев поделился мнением об этом сезоне КХЛ.

Обладателем Кубка Гагарина стал «Металлург», обыгравший в финале «Локомотив» со счетом 4-0 в серии.

– Какое впечатление осталось у вас от завершившегося плей-офф КХЛ?

– Чемпион – «Магнитка». У меня в этом не было сомнений после двух побед хозяев в Магнитогорске. А уж после третьего матча в Ярославле шансы «Локомотива» расценивал как нулевые. Команда Андрея Разина и больше хотела победить в финале, и знала, как это сделать.

– Какую команду вы бы назвали открытием сезона?

– Пожалуй, «Автомобилист». Клуб из Екатеринбурга выбил из розыгрыша Кубка Гагарина таких грандов, как «Ак Барс» и СКА, да и с «Магниткой» в полуфинале рубился все семь матчей.

– Уровень команд в лиге в последние сезоны выравнивается. На ваш взгляд, лидеры сдали, или аутсайдеры подтянулись?

– То, что средний уровень команд подравнялся, на мой взгляд, плюс для лиги. Даже в регулярном чемпионате стало больше интересных игр. Команды показывали хороший хоккей.

Председатель совета директоров лиги Геннадий Тимченко прилагает немало усилий именно для того, чтобы привести средний уровень команд к единому знаменателю. Приняты грамотные управленческие решения.

Уверен, что и в следующем сезоне процесс будет продолжаться. Чемпионат станет интереснее, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.

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