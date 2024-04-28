Александр Кожевников: «Финал КХЛ получился унылым. Лиге нужно стать яркой и современной – оборонительные клубы должны остаться в прошлом»

Александр Кожевников высказался о том, какой должна стать КХЛ.

В финале Кубка Гагарина «Металлург» обыграл «Локомотив» со счетом 4-0 в серии. За четыре игры команды суммарно забросили десять шайб.

– Удивлены, что в «Ладе» поговаривают об отставке тренера Браташа?

– Да, «Лада» показала результат, вышла в плей-офф, но с таким стилем команда обречена напороться на синдром второго сезона. Современный хоккей – агрессивный, атакующий.

Возьмите тот же «Витязь», который в середине сезона взялся перестраивать Рябыкин. Пусть не было большого результата, но команда ушла от игровой депрессии и побежала в атаку. Зимой в исполнении «Витязя» мелькали интересные матчи.

Для меня урок этого сезона в том, что все оборонительные клубы должны остаться в прошлом. Мы лишены международной арены, так хотя бы на внутренней должны стать яркими и современными, а не унылыми. К сожалению, финал КХЛ получился именно таким, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.