Агент Шипачева: «Вадим не останется в «Ак Барсе» с большой долей вероятности. Это не связано с его личным желанием»

Агент Вадима Шипачева заявил, что игрок может не остаться в «Ак Барса».

Договор нападающего и клуба рассчитан до завершения следующего сезона.

«С большой долей вероятности Шипачев не останется в « ». Это не связано с личным желанием Вадима», – сказал представитель хоккеиста Станислав Романов.

В прошедшем сезоне Шипачев набрал 44 (13+31) очка в 62 матчах Фонбет чемпионата .

В плей-офф форвард отметился 2 (1+1) баллами в 5 играх.