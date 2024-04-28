Агент Шипачева: «Вадим не останется в «Ак Барсе» с большой долей вероятности. Это не связано с его личным желанием»

Теги Ак Барс возможные переходы КХЛ Вадим Шипачев Станислав Романов агент Матч ТВ Хоккей

Агент Вадима Шипачева заявил, что игрок может не остаться в «Ак Барса».

Договор нападающего и клуба рассчитан до завершения следующего сезона.

«С большой долей вероятности Шипачев не останется в «Ак Барсе». Это не связано с личным желанием Вадима», – сказал представитель хоккеиста Станислав Романов.

В прошедшем сезоне Шипачев набрал 44 (13+31) очка в 62 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

В плей-офф форвард отметился 2 (1+1) баллами в 5 играх.

8 комментариев
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Ответ Ксения Гусева
Валиуллина судить нужно! ну там бандитизм! шипу,войнова, инвалида из ска взять на стольники...
Сейчас посмотрит кого ротен выгонит,и их в Казань,это команда уже давно не для кубков!)
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Валиуллина судить нужно! ну там бандитизм! шипу,войнова, инвалида из ска взять на стольники...
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Ак Барс убили уже давненько...там не только валиуллин мажорчик...СК РОССИИ бы сюда
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Если он сбавит желание по зарплате, раза так в два минимум, то на года два можно еще подписать
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Это уже само по себе усиление
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Ответ Ксения Гусева
Ак Барс убили уже давненько...там не только валиуллин мажорчик...СК РОССИИ бы сюда
Какая ты кровожадная... 😁
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