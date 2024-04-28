Агент Шипачева: «Вадим не останется в «Ак Барсе» с большой долей вероятности. Это не связано с его личным желанием»
Агент Вадима Шипачева заявил, что игрок может не остаться в «Ак Барса».
Договор нападающего и клуба рассчитан до завершения следующего сезона.
«С большой долей вероятности Шипачев не останется в «Ак Барсе». Это не связано с личным желанием Вадима», – сказал представитель хоккеиста Станислав Романов.
В прошедшем сезоне Шипачев набрал 44 (13+31) очка в 62 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
В плей-офф форвард отметился 2 (1+1) баллами в 5 играх.