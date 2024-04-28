«Томпсон был похож на Гашека. Тяжело, когда вратарь соперника так хорош». Эттинджер о 3:2 ОТ с «Вегасом»

Теги Кубок Стэнли Даллас Доминик Гашек НХЛ Вегас Джейк Эттинджер Логан Томпсон Хоккей

Джейк Эттинджер сравнил Логана Томпсона из «Вегаса» с Домиником Гашеком.

В матче первого раунда Кубка Стэнли «Даллас» переиграл «Голден Найтс» в овертайме со счетом 3:2.

Голкипер «Вегаса» Логан Томпсон отразил 43 броска и стал первой звездой матча.

«Он был похож на Доминика Гашека. Томпсон был невероятен. Очень тяжело, когда вратарь соперника так хорош», – сказал голкипер «Далласа» Джейк Эттинджер

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2 комментария
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Ну Джейк хоть тут ты не подвёл.
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5.4 против 1.5 по ожидаемым, при этом Вегас только в ОТ проиграл. Томпсон реально машина, еще не задрафтованная)
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