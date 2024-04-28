Каролина – Айлендерс: прогноз на пятый матч 1 мая 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+1), ТБ 5,5

Счет в серии 3 – 1 (3 : 1, 5 : 3, 3 : 2, 2 : 3 2ОТ)

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«Айлендерс» в субботу могли стать первой командой, которая закончит выступления в Кубке Стэнли. «Каролина» уверенно выиграла три первых матча, и наставнику хозяев Патрику Руа нужно было что-то предпринимать. Первый шаг оказался предсказуемым. Место в воротах вновь занял Семен Варламов. В составе «островитян» появился даже нападающий Руслан Исхаков, это был его первый матч плей-офф, правда, времени на льду россиянин провел немного, чуть меньше шести минут. «Каролина» ждала первых шагов от хозяев, именно им нужно было атаковать и играть активно. Но с бросками справлялся Фредерик Андерсен. Счет открыли гости, реализовав первое же большинство в матче. Отличился Сет Джарвис с передачи Джейка Генцела. Реакции игроков «Айлендерс» практически не последовало. Игра продолжала развиваться в прежнем ключе, и «ураганы» были даже активнее. Андрей Свечников в одном из эпизодов чуть было не отметился лакросс-голом. Тем не менее в середине второго периода Мэтью Барзалу удался ювелирный по точности бросок, и счет сравнялся. Третий игровой отрезок начался с большинства хозяев, которое смог реализовать Жан-Габриель Пажо. Теперь уже «Харрикейнз» нужно было атаковать, но у гостей ничего не получалось, пока не удалился Роберт Бортуццо. Счет сравнял Стефан Ноусен. Встреча перетекла в овертайм, где «Каролина» была настойчивее, но Варламов спасал свою команду. Фортуна улыбнулась хозяевам на 82-й минуте. Бросок Бортуццо, рикошет от Барзала, и команды возвращаются в Роли. Коэффициенты букмекеров на пятый матч серии.

победа «Каролины Харрикейнз» — от 1,75 (Pari) до 1,80 (Бетсити)

победа «Нью-Йорк Айлендерс» — от 3,89 (BetBoom) до 4,01 (Olimpbet)

Где смотреть пятый матч Каролина – Айлендерс

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