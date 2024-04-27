Нэшвилл – Ванкувер где смотреть четвертый матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 29 апреля
В понедельник, 29 апреля, сыграют Нэшвилл и Ванкувер в четвертом матче 1-го раунда Кубка Стэнли.
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- Игра пройдет на стадионе «Bridgestone Arena».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Нэшвилл – Ванкувер
- Начало матча запланировано на 00:00 по московскому времени.
Последние матчи Нэшвилл
- Нэшвилл – Ванкувер : 1 – 2
- Ванкувер – Нэшвилл : 1 – 4
- Ванкувер – Нэшвилл : 4 – 2
- Питтсбург – Нэшвилл : 4 – 2
- Нэшвилл – Коламбус : 6 – 4
Последние матчи Ванкувер
- Нэшвилл – Ванкувер : 1 – 2
- Ванкувер – Нэшвилл : 1 – 4
- Ванкувер – Нэшвилл : 4 – 2
- Виннипег – Ванкувер : 4 – 2
- Ванкувер – Калгари : 4 – 1
Прогноз на матч Нэшвилл – Ванкувер
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