«Металлург» продлил контракты с Вовченко, Минулиным и Подскребалиным

«Металлург» переподписал Даниила Вовченко и Артема Минулина.

Команда из Магнитогорска объявила о продлении соглашений с несколькими игроками.

Срок нового контракта с 28-летним Вовченко – 1 год. Форвард перешел из «Северстали» по ходу этого сезона и забросил победную шайбу в четвертой игре финала Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2:1, 4-0).

Минулин провел 51 матч в прошедшем регулярном чемпионате и набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности «+9». В плей-офф на его счету 21 игра и 4 (1+3) очка при полезности «+6». Соглашение рассчитано на 2 сезона.

25-летний Подскребалин перешел в «Металлург» из «Трактора». На счету вратаря 17 матчей в прошедшем сезоне. В Кубке Гагарина он не выходил на лед. Новый контракт будет действовать до конца сезона-2024/25.