Коростелев о победах «Спартака» после 0:6 в Минске: «Пинка под зад получили, безусловно. Как мы это решали – останется внутри. Прибавляем в командных действиях»
Форвард «Спартака» Никита Коростелев высказался о победе «Спартака» над «Автомобилистом» (3:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
– Доволен тем, что мы во второй игре подряд прибавляем в командных действиях, все играют на результат, на победу. Это приятно видеть.
– Сильно ли повлиял на команду матч в Минске (0:6)?
– Пинка под зад мы получили, безусловно. Как мы это решали — останется внутри команды. Надо продолжать, не останавливаться.
– Прошла уже половина регулярки, в чем «Спартаку» удалось прибавить и в чем еще нужно прибавлять?
– Опять же, удалось в командных действиях прибавить, а добавить нужно стабильность в этих командных действиях, – сказал Коростелев.
