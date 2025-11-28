Никита Коростелев о 2 победах «Спартака» после 0:6: получили пинка под зад.

Форвард «Спартака » Никита Коростелев высказался о победе «Спартака» над «Автомобилистом » (3:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Доволен тем, что мы во второй игре подряд прибавляем в командных действиях, все играют на результат, на победу. Это приятно видеть.

– Сильно ли повлиял на команду матч в Минске (0:6)?

– Пинка под зад мы получили, безусловно. Как мы это решали — останется внутри команды. Надо продолжать, не останавливаться.

– Прошла уже половина регулярки, в чем «Спартаку» удалось прибавить и в чем еще нужно прибавлять?

– Опять же, удалось в командных действиях прибавить, а добавить нужно стабильность в этих командных действиях, – сказал Коростелев.