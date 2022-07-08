Впервые в истории игроки из Словакии стали 1-м и 2-м номерами драфта НХЛ – Слафковски и Немец («Нью-Джерси»)

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Впервые в истории игроки из Словакии стали 1-м и 2-м номерами драфта НХЛ.

«Монреаль» выбрал под 1-м номером 18-летнего форварда Юрая Слафковски, «Нью-Джерси» под 2-м – 18-летнего защитника Шимона Немеца

Оба игрока в минувшем сезоне стали бронзовыми призерами Олимпиады-2022 в Пекине в составе сборной Словакии. 

Слафковски на турнире забросил 7 шайб в 7 матчах, став лучшим снайпером и MVP турнира. Немец набрал 1 (0+1) очко в 7 играх.

В составе ТПС Юрай стал вице-чемпионом Финляндии. В 31 матче регулярного чемпионата набрал 10 (5+5) очков, в 18 играх плей-офф – еще 7 (2+5) баллов. 

Кроме того, на ЧМ по хоккею 2022 в Финляндии стал лучшим бомбардиром сборной Словакии с 9 (3+6) очками в 8 матчах.

Шимон на клубном уровне выступал за «Нитру» и набрал 26 (1+25) очков в 39 матчах чемпионата Словакии при полезности «+13». В 19 играх плей-офф добавил еще 17 (5+12) очков. Вместе с командой он стал вице-чемпионом страны. 

Также выступил за сборную Словакии на ЧМ по хоккею 2022 в Финляндии – 8 матчей и 6 (1+5) очков. 

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