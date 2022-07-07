Спортсмены из Алжира, Беларуси, Венесуэлы, Сербии, Таджикистана, ДНР и ЛНР выступят на «Играх дружбы» в Казани

Представители более 10 стран примут участие в первом этапе «Игр дружбы» по водным видам спорта в Казани.

Помимо россиян, на турнире выступят спортсмены из Алжира, Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Сербии, Сирии, Судана, Таджикистана, Эквадора, ЮАР, а также ДНР и ЛНР.

По словам министра спорта РФ Олега Матыцина, общее число зарубежных участников Игр превысит 190 человек.

Первый этап соревнований пройдет с 19 июля по 3 августа 2022 года.

Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин заявил, что в «Играх дружбы» может принять участие также сборная Китая.

«Мы ориентируемся на Азию, у них сильнейшие команды. Практика соревнований с азиатскими командами, в частности с Китаем, очень важна.

Ведем переговоры по поводу того, как их спортсмены могут участвовать в наших соревнованиях и как наши атлеты могут ездить на их старты. Не исключаем, что сборная Китая может выступить на «Играх дружбы».

Они только что вернулись с чемпионата мира в Будапеште, надеюсь, что они к нам приедут», – цитирует Дружинина «Матч ТВ».