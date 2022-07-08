Слафковски – 1-й в истории игрок из Словакии, ставший 1-м номером драфта НХЛ

Юрай Слафковски – 1-й словак в истории, ставший 1-м номером драфта НХЛ.
«Монреаль» выбрал 18-летнего нападающего на драфте НХЛ-2022 под общим первым номером.
Слафковски установил новый рекорд Словакии, став самым высоко выбранным представителем страны.
Он превзошел достижение Мариана Габорика, выбранного на драфте-2000 под общим 3-м номером.
В минувшем сезоне форвард стал лучшим снайпером на Олимпиаде-2022 в Пекине с 7 шайбами в 7 матчах и был признан самым ценным игроком турнира. Вместе со сборной Словакии он выиграл бронзовую медаль.
В составе ТПС Юрай стал вице-чемпионом Финляндии. В 31 матче регулярного чемпионата набрал 10 (5+5) очков, в 18 играх плей-офф – еще 7 (2+5) баллов.
Кроме того, на ЧМ по хоккею 2022 в Финляндии стал лучшим бомбардиром сборной Словакии с 9 (3+6) очками в 8 матчах.