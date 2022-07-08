Слафковски – 1-й в истории игрок из Словакии, ставший 1-м номером драфта НХЛ

– 1-й словак в истории, ставший 1-м номером драфта НХЛ.

выбрал 18-летнего нападающего на драфте НХЛ-2022 под общим первым номером.

Слафковски установил новый рекорд Словакии, став самым высоко выбранным представителем страны.

Он превзошел достижение , выбранного на драфте-2000 под общим 3-м номером.

В минувшем сезоне форвард стал лучшим снайпером на Олимпиаде-2022 в Пекине с 7 шайбами в 7 матчах и был признан самым ценным игроком турнира. Вместе со сборной Словакии он выиграл бронзовую медаль.

В составе ТПС Юрай стал вице-чемпионом Финляндии. В 31 матче регулярного чемпионата набрал 10 (5+5) очков, в 18 играх плей-офф – еще 7 (2+5) баллов.

Кроме того, на ЧМ по хоккею 2022 в Финляндии стал лучшим бомбардиром сборной Словакии с 9 (3+6) очками в 8 матчах.