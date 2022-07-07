Нескольким сотрудникам клубов РПЛ отказали в Fan ID

Нескольким сотрудникам клубов РПЛ отказали в получении Fan ID.

Об этом рассказал и.о. главы РПЛ Александр Алаев.

«У некоторых сотрудников клубов уже есть отказы по Fan ID. В ближайшие дни мы будем собираться с Минцифры, решать и обсуждать вопросы», – сказал Алаев.

Также менеджер отметил, что круглый стол с представителями Минцифры по поводу Fan ID состоится на следующей неделе.

«Я еще не начал оформление карты болельщика. Вчера ряд клубов поднимал эту тему на общем собрании. Клубы обозначали определенные сложности.

На этой неделе был запланирован круглый стол с Минцифры, его перенесли на следующую неделю. Мы дадим возможность клубам задать вопросы. Для этого и будет обсуждение», – сказал Алаев.

Более 2,5 тысяч Fan ID выдано с 4 июля, подано более 32 тысяч заявок. Об этом сообщило Минцифры

Система оформления Fan ID сломалась в первый же день 🥴 Заявки просто отклонялись