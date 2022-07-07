Константин Игропуло назначен помощником главного тренера гандбольной «Барселоны»

Бывший российский гандболист Константин Игропуло назначен помощником главного тренера испанской «Барселоны».
«Константин Игропуло – новый помощник Карлоса Ортеги. Свенссон и Розелл также останутся помощниками», – заявили в клубе.
Игропуло завершил игровую карьеру в 2020-м. С октября 2021-го он занимал пост главного тренера ставропольского «Виктора».
Во время спортивной карьеры Игропуло выступал за «Барселону» с 2009-го по 2012-й. В составе клуба по два раза становился чемпионом Испании и обладателя Кубка Испании, на его счету также победа в Лиге чемпионов-2011.
«Матч закончился, я встал спиной к стене и начал лупить всех без разбору». Как в одиночку делать популярным целый вид спорта
«В этот день и водка не во вред...». Звезды спорта в клипе «Петраковой – 30 лет»
«Я бы отдал все деньги ради того, чтобы играть». Игропуло закончил с гандболом и снял клип – с собой в главной роли