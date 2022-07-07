Константин Игропуло назначен помощником главного тренера гандбольной «Барселоны»

Бывший российский гандболист назначен помощником главного тренера испанской «Барселоны».

«Константин Игропуло – новый помощник Карлоса Ортеги. Свенссон и Розелл также останутся помощниками», – заявили в клубе.

Игропуло завершил игровую карьеру в 2020-м. С октября 2021-го он занимал пост главного тренера ставропольского «Виктора».

Во время спортивной карьеры Игропуло выступал за «Барселону» с 2009-го по 2012-й. В составе клуба по два раза становился чемпионом Испании и обладателя Кубка Испании, на его счету также победа в Лиге чемпионов-2011.

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