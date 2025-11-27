Никитин об игроках ЦСКА: «С некоторыми пока говорим на уровне 10-летнего ребенка: «Это ай-ай-ай, это нельзя, могут в угол поставить»

Игорь Никитин высказался об общении об игроках ЦСКА.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался об отношениях с хоккеистами команды.

– Не могу представить в вашей команде игрока, который повторял бы одну и ту же ошибку три матча подряд. Но Коваленко делает глупейшие удаления матч за матчем – и вы никак не реагируете. Это странно.

– Да, потому что мы находимся на стадии, когда приходится убеждаться: понимает ли игрок, что от него требуется. Это как с ребенком: в 10 лет ты разговариваешь с ним одним языком, в 15 – другим, в 20 – уже как со взрослым мужчиной.

А с некоторыми ребятами мы пока на уровне 10-летнего. «Это ай-ай-ай, это нельзя, могут в угол поставить».

– То есть в ЦСКА вам приходится разговаривать с хоккеистами как с десятилетками?

– Это на майке – ЦСКА. А надо, чтобы и в голове, и в сердце было ЦСКА. А это – целый процесс, путь, – сказал Никитин.

ЦСКА набрал 31 очко в 31 матче и занимает 9-е место в Западной конференции.