Драфт НХЛ-2022. В Монреале пройдет первый раунд, начало – в 02:00

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Сегодня состоится первый раунд драфта НХЛ-2022. 

Процедура пройдет в Монреале и начнется в 02:00 по московскому времени. Среди фаворитов называются форварды Шейн Райт (Канада), Логан Кули (США) и Юрай Слафковски (Словакия).

Драфт НХЛ-2022

1-й раунд

1. «Монреаль»

2. «Нью-Джерси»

3. «Аризона»

4. «Сиэтл»

5. «Филадельфия»

6. «Коламбус» (ранее пик принадлежал «Чикаго»)

7. «Оттава»

8. «Детройт»

9. «Баффало»

10. «Анахайм»

11. «Сан-Хосе»

12. «Коламбус»

13. «Айлендерс»

14. «Виннипег»

15. «Ванкувер»

16. «Баффало» (ранее пик принадлежал «Вегасу»)

17. «Нэшвилл»

18. «Даллас»

19. «Лос-Анджелес»

20. «Вашингтон»

21. «Питтсбург»

22. «Анахайм» (ранее пик принадлежал «Бостону») 

23. «Сент-Луис»

24. «Миннесота»

25. «Торонто»

26. «Монреаль» (ранее пик принадлежал «Калгари»)

27. «Аризона» (ранее пик принадлежал «Каролине»)

28. «Баффало» (ранее пик принадлежал «Флориде»)

29. «Эдмонтон»

30. «Виннипег» (ранее пик принадлежал «Рейнджерс»)

31. «Тампа-Бэй»

32. «Аризона» (ранее пик принадлежал «Колорадо»)

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