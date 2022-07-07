Драфт НХЛ-2022. В Монреале пройдет первый раунд, начало – в 02:00

Сегодня состоится первый раунд драфта НХЛ-2022.

Процедура пройдет в и начнется в 02:00 по московскому времени. Среди фаворитов называются форварды Шейн Райт (Канада), Логан Кули (США) и Юрай Слафковски (Словакия).

Драфт НХЛ-2022

1-й раунд

1. «Монреаль»

2. «Нью-Джерси»

3. «Аризона»

4. «Сиэтл»

5. «Филадельфия»

6. «Коламбус» (ранее пик принадлежал «Чикаго»)

7. «Оттава»

8.

9. «Баффало»

10. «Анахайм»

11. «Сан-Хосе»

12. «Коламбус»

13. «Айлендерс»

14. «Виннипег»

15. «Ванкувер»

16. «Баффало» (ранее пик принадлежал «Вегасу»)

17. «Нэшвилл»

18. «Даллас»

19. «Лос-Анджелес»

20.

21.

22. «Анахайм» (ранее пик принадлежал «Бостону»)

23.

24. «Миннесота»

25. «Торонто»

26. «Монреаль» (ранее пик принадлежал «Калгари»)

27. «Аризона» (ранее пик принадлежал «Каролине»)

28. «Баффало» (ранее пик принадлежал «Флориде»)

29. «Эдмонтон»

30. «Виннипег» (ранее пик принадлежал «Рейнджерс»)

31. «Тампа-Бэй»

32. «Аризона» (ранее пик принадлежал «Колорадо»)

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