КХЛ. ЦСКА обыграл «Ладу», «Автомобилист» уступил «Спартаку», «Металлург» проиграл «Авангарду», «Салават Юлаев» победил «Барыс»
В FONBET КХЛ прошли матчи регулярного чемпионата.
«Металлург» проиграл «Авангарду» (1:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ, «Салават Юлаев» победил «Барыс» (7:4), ЦСКА обыграл «Ладу» (4:2), «Автомобилист» проиграл «Спартаку» (1:3).
FONBET КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
