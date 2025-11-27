  • Спортс
  • КХЛ. ЦСКА обыграл «Ладу», «Автомобилист» уступил «Спартаку», «Металлург» проиграл «Авангарду», «Салават Юлаев» победил «Барыс»
289

КХЛ. ЦСКА обыграл «Ладу», «Автомобилист» уступил «Спартаку», «Металлург» проиграл «Авангарду», «Салават Юлаев» победил «Барыс»

В FONBET КХЛ прошли матчи регулярного чемпионата.

«Металлург» проиграл «Авангарду» (1:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ, «Салават Юлаев» победил «Барыс» (7:4), ЦСКА обыграл «Ладу» (4:2), «Автомобилист» проиграл «Спартаку» (1:3).

FONBET КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Fonbet Чемпионата КХЛ

Статистика Fonbet Чемпионата КХЛ

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
