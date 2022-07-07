Родригао о «Зените»: «Гранд российского и мирового футбола. Это исполнение мечты»

Защитник Родригао прокомментировал переход из в «Зенит».

– Добро пожаловать в Санкт-Петербург, поздравляем с переходом в «Зенит»! Поделитесь эмоциями?

– Спасибо, я очень рад! Думаю, это особенный момент в карьере каждого футболиста, это исполнение мечты.

Хочу скорее познакомиться с партнерами по команде и приступить к работе, впереди большие цели и планы. Это большое счастье!

– Что для вас значит этот шаг в карьере?

– Это очень важный шаг вперед, который я давно хотел совершить, он много значит для меня. Я перешел в большой клуб, гранд российского и мирового футбола. Надеюсь, что буду соответствовать высочайшим стандартам «Зенита» и смогу оправдать все ожидания.

– Один из главных вопросов прямо сейчас – как нашим болельщикам обращаться к вам: Родриго или Родригао?

– Мне нравятся оба варианта! Родриго – это мое имя, но в Бразилии существует традиция называть высоких и крупных людей с таким именем Родригао. Поэтому, что бы ни выбрали болельщики, мне будет одинаково приятно.

– Долго ли раздумывали, прежде чем принять решение о переезде из Сочи?

– Нет, совершенно, потому что, когда «Зенит» вышел со мной на связь, я очень обрадовался и сразу решил, что сделаю все, чтобы ускорить процесс перехода. После этого требовалось только уладить все формальности, что отняло какое-то время, но теперь все это позади – и я в Петербурге.

– На прошлой неделе игроком «Зенита» стал ваш бывший одноклубник . Была ли у вас возможность поговорить с ним, что он успел вам рассказать?

– Конечно, мы созвонились, и я обо всем расспросил его. Матео рассказал много хорошего: о клубной инфраструктуре, о крутых профессионалах в тренерском штабе и в раздевалке команды. Сказал, в «Зените» все на высшем уровне. Мне было важно услышать это от него!

– Знакомы ли вы лично с кем-то из бразильских игроков сине-бело-голубых?

– Ни с кем из них я не играл раньше в одной команде, на поле мы всегда были противниками. Теперь все будет наоборот, я жду встречи со всеми одноклубниками и надеюсь, что смогу качественно помогать им на поле.

– С вами количество бразильцев «Зенита» выросло до пяти, еще двое должны приехать в середине июля. Непривычно видеть столько соотечественников в одной команде?

– Да, немного необычное ощущение – и интересная возможность! Но это здорово, потому что в таком окружении ты быстрее адаптируешься и чувствуешь себя как дома. Верю, что и бразильские, и российские футболисты примут меня очень хорошо. Жду первую тренировку с командой!

– Вы выбрали 55-й номер. С чем это связано?

– Вообще, этот выбор идет от номера 5, моего любимого номера. В «Зените» он уже занят , и я решил взять 55-й, чтобы в нем было целых две пятерки. Это счастливое для меня число с самого детства, и надеюсь, что оно принесет мне удачу в «Зените».

– Вы подписали контракт на три года. Какие цели ставите перед собой на этот период?

– Моя цель – продолжать расти как футболисту, делать все возможное, чтобы из года в год помогать команде и моим одноклубникам, вместе выполнять поставленные задачи и завоевывать титулы.

– Что бы вам хотелось сказать поклонникам в ваш первый день в новом клубе?

– Скажу, что вы можете ожидать от меня максимальной самоотдачи как на футбольном поле, так и за его пределами. Хочу внести свой вклад в историю клуба и обещаю, что это будет качественно проделанная работа, – заявил защитник.

Родригао – лучший страхующий защитник РПЛ. Он неплох в борьбе и пасует лучше Чистякова и Ловрена