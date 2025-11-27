Жамнов об игре «Спартака»: «Голы даются тяжеловато, через это надо пройти, преодолеть. Может, пропала уверенность. Уверен, что ребята поймают кураж и все вернется»

Алексей Жамнов высказался об игре «Спартака».

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался об игре команды после матча с «Автомобилистом » (3:1).

Клуб из Москвы выиграл 2-й матч подряд. В прошлой игре команда обыграла «Ак Барс» (1:0).

– Какие факторы повлияли на сильную игру Загидулина в этих играх?

– Общекомандная игра, самоотдача. На льду находится вся пятерка, должна обороняться вся пятерка, когда шайба в нашей зоне.

– Увидим игру Георгиева?

– Конечно, увидим. Не переживайте. На скамейке был, чтобы прочувствовать игру. Идет адаптация, здесь и в НХЛ хоккей разный, он на подходе.

– Мы привыкли к более атакующей игре «Спартака». Можно сказать, что сейчас нужнее любые победы?

– Победа всегда важна. Но мы не запрещаем хоккеистам играть в атаке, не меняли тактику. Может, пропала уверенность, голы даются тяжеловато, однако через это надо пройти, надо преодолеть. Думаю, ребята все прекрасно понимают.

Есть момент для броска – ищем передачу, уходим за ворота, отсюда и нет голов. Но это все придет, я уверен, что ребята поймают кураж и все вернется, – сказал Жамнов.

Гениальный розыгрыш «Спартака»: вратаря «Автомобилиста» уложили передачами