Рыбакина впервые вышла в финал «Большого шлема»

Теги Уимблдон WTA Симона Халеп Онс Жабер Елена Рыбакина Теннис

23-я ракетка мира Елена Рыбакина в полуфинале «Уимблдона» обыграла чемпионку-2019 Симону Халеп – 6:3, 6:3.

Она впервые вышла в финал турнира «Большого шлема» и стала первой представительницей Казахстана, дошедшей до этой стадии в одиночном разряде.

Всего 23-летняя Рыбакина вышла в девятый финал уровня WTA в карьере. На траве она добралась до решающего матча впервые.

За титул уроженка Москвы, в 2018-м сменившая гражданство, поборется со второй ракеткой мира Онс Жабер.

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