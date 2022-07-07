Рыбакина впервые вышла в финал «Большого шлема»

23-я ракетка мира Елена Рыбакина в полуфинале «Уимблдона» обыграла чемпионку-2019 Симону Халеп – 6:3, 6:3.
Она впервые вышла в финал турнира «Большого шлема» и стала первой представительницей Казахстана, дошедшей до этой стадии в одиночном разряде.
Всего 23-летняя Рыбакина вышла в девятый финал уровня WTA в карьере. На траве она добралась до решающего матча впервые.
За титул уроженка Москвы, в 2018-м сменившая гражданство, поборется со второй ракеткой мира Онс Жабер.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе