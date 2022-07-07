Олег Матыцин: «Россия остается надежным партнером мирового спорта. Мы не закрыты, но при этом самостоятельны и самодостаточны»

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Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Россия остается надежным партнером мирового спорта.

«Сегодня мы видим, что, учитывая санкции, введенные по рекомендации МОК, и которым следуют некоторые международные федерации, мы должны сконцентрировать внимание на укреплении наших видов спорта.

Нельзя растерять потенциал, нужно создать возможность продолжать готовиться и выступать. Спорт без соревнований – это как музыканту репетировать постоянно, но концерт не состоится никогда. Россия остается очень надежным партнером мирового спорта.

Есть отдельные смелые решения некоторых международных федераций. Не все руководители относятся одинаково к позиции дискриминации и политизации спорта. Мы демонстрируем, что мы не закрыты, но при этом самостоятельны и самодостаточны.

Международные федерации, ограничивая российский спорт, ограничивают себя. Мы лишаем мировой спорт здоровой конкуренции», – сказал Матыцин.

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