«Бавария» показала новую гостевую форму – она белая с золотыми элементами

представила новую выездную форму.

Гостевая форма от компании adidas на сезон-2022/23 выполнена в белом цвете с золотыми элементами с металлическим эффектом. На спине под воротником изображен символ Мюнхена – Münchner Kindl.

Мэр Мюнхена Дитер Райтер сказал по этому поводу: «Бавария» всегда была невероятным послом нашего города. Вот почему я так счастлив, что на форме «Бавария» отражает связь с родным городом, с которым она так сильно связана. Это настоящая победа для обеих сторон».

Сочетание белого и золотого цветов впервые использовано при изготовлении формы самого титулованного немецкого клуба. Золотые вставки ранее использовались в домашней красной форме и третьем черном комплекте в сезоне-2021/22.

Фото: сайт «Баварии»