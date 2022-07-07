«МЮ» предложил 60 млн евро за Антони, «Аякс» требует 80 млн. Вингер хочет перейти

сделал предложение по вингеру «Аякса» Антони.

Как утверждает Goal.com, английский клуб предложил 60 млн евро за 22-летнего игрока, однако «Аякс» требует за бразильца 80 млн евро. Агенты Антони давят на «Аякс», так как хотят, чтобы клуб принял предложение от «Манчестер Юнайтед».

Антони хочет перейти в «Ман Юнайтед», но понимает, что переговоры между клубами будут сложными.

Нидерландский клуб надеется, что сможет сохранить хавбека еще на сезон. Новый тренер «Аякса» надеется, что Антони останется в клубе.

В минувшем сезоне Антони провел 33 матча за «Аякс» во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 10 передач. Его статистика доступна тут.