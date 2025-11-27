  • Спортс
  Ротенберг выступил перед комиссией Госсовета: «Говорил о достижениях и проблемах хоккея, делился опытом. 5 декабря приеду в Тулу с Букиным и Степановой на открытие катка. Работаем! 🥅🏒🇷🇺»
Ротенберг выступил перед комиссией Госсовета: «Говорил о достижениях и проблемах хоккея, делился опытом. 5 декабря приеду в Тулу с Букиным и Степановой на открытие катка. Работаем! 🥅🏒🇷🇺»

Роман Ротенберг рассказал о встрече с губернатором Тульской области.

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщил, что 5 декабря приедет в Тулу вместе с фигуристами Александрой Степановой и Иваном Букиным на открытие Губернского катка.

Член совета директоров «Динамо» рассказал о встрече с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым.

«День выдался очень продуктивным. Сегодня выступил перед комиссией Государственного совета Российской Федерации по направлению «Физическая культура и спорт». Темой доклада стало развитие хоккея.

Говорил о достижениях и проблемах нашего вида спорта, делился опытом, как преодолевать сложности на практике – в том числе на примере развития экосистемы «Красная Машина-Юниор».

Особый акцент сделал на необходимости строительства качественной спортивной инфраструктуры. Важно не просто возводить крытые катки, а создавать арены с правильным наполнением – местами для подготовки, роста и массовых занятий хоккеем.

Отдельно рассказал о наших проектах «Спорт + Образование», строительстве Хоккейного города в Сколково, работе школы «Красная Машина-Юниор» и о том, как мы развиваем доступную инфраструктуру для всех желающих заниматься хоккеем. Важной частью доклада стала тема привлечения частных инвесторов к спортивным и социальным проектам – так, чтобы участие было интересно и выгодно всем сторонам.

После выступления провел рабочую встречу с губернатором Тульской области, председателем комиссии Госсовета по спорту Дмитрием Миляевым. Дмитрий Вячеславович отметил нашу работу в ФХР и прогресс школы «Красная Машина-Юниор».

Разговор получился очень конструктивным. Главным итогом стало решение о создании в Тульской области многофункционального спортивного комплекса – с ледовой ареной, спортивными и тренажерными залами – на основе государственно-частного партнерства.

Также пообещал губернатору, что 5 декабря приеду в Тулу вместе с фигуристами Александрой Степановой и Иваном Букиным на открытие Губернского катка. Спортсмены проведут мастер-классы, пообщаются со всеми и примут участие в торжественной церемонии. До встречи в Туле. Работаем! 🥅🏒🇷🇺», – написал Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
logoРоман Ротенберг
Политика
Дмитрий Миляев
фото
детский хоккей
logoИван Букин
logoАлександра Степанова
logoДинамо Москва
logoФХР
logoКХЛ
logoКрасная Машина-Юниор
