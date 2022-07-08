Впервые с 2018 года в топ-3 драфта НХЛ не оказалось игроков из Канады. Райт ушел под 4-м номером («Сиэтл»)

Впервые с 2018 года в топ-3 драфта не оказалось игроков из Канады.

выбрал под 1-м номером форварда Юрая Слафковски (Словакия), под 2-м – защитника Шимона Немеца (Словакия), под 3-м – форварда Логана Кули (США).

Считавшийся главным фаворитом канадский форвард Шейн Райт ушел только 4-м ( ).

Выступая за «Кингстон» в юниорской лиге Онтарио, 18-летний нападающий набрал 94 (32+62) очка в 63 матчах прошедшего регулярного чемпионата. В 11 играх плей-офф добавил еще 14 (3+11) баллов.

Таким образом, впервые с 2018 года в топ-3 драфта не попал ни один представитель Канады.

В 2021 году их было двое (1-й – Оуэн Пауэр, 3-й – Мэйсон Мактавиш), в 2020 году – тоже двое (1-й – Алексис Лафреньер, 2-й – Куинтон Байфилд), в 2019 году – один (3-й – Кирби Дак).

В 2018 году в первую тройку вошли защитник Расмус Далин (Швеция), форварды Андрей Свечников (Россия) и Йеспери Котканиеми (Финляндия).