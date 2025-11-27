Разин об 1:3 от «Авангарда»: «Серебряков феноменальный матч выдал. Мы ему 60 бросков только в створ бросили, он еле дышал в конце. Такие игры берутся за счет настроя, у нас он был плохой»

Андрей Разин высказался о игре «Металлурга» в матче с «Авангардом».

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин высказался о игре команды в матче с «Авангардом » (1:3).

– В первых двух периодах вы отдали пятак. А сами на чужой пятак до третьего периода почти не ходили. Почему не выпустили Коробкина? Он спец по пятакам.

– Я согласен, что мы пятак уступили. Но это нормально. У «Авангарда» такая тактика – они набрасывают и топчут там. У них большие защитники, которые не пускают на свой пятак. Но у нас была куча моментов. Пусть не с добиваний, не мусорные голы, но очень много моментов, когда просто бери и забивай.

То, что Коробкин приехали бы и всех растолкал на пятаке – это не факт. О чем мы тут спорим? То, что «Нефтехимик» забил им победный гол с пятака? Вот после победного гола Андрея Маркова – это второй в истории гол в нашем хоккее, когда забрасываются такие шайбы на последних секундах.

Сегодня их вратарь Серебряков выдал феноменальный матч. Мы ему 60 бросков только в створ бросили. В конце он уже еле дышал. Но такие игры берутся за счет настроя. У нас сегодня был плохой настрой. И я рад, что могу завтра про это сказать в грубой форме своей команде.

– Почему в третьем периоде Владимир Ткачев вышел на вбрасывание, причем против Майкла Маклауда?

– Ткачев – художник, который видит ситуацию вот так. Вы заметили это впервые, но он нередко встает на вбрасывания. Ну, а что Маклауд? У нас Петунин в конце первого периода выиграл у него два вбрасывания. Маклауд – тоже человек.

– Силантьев вернулся после болезни, пока тяжело вкатывается. Он сегодня едва не забил. Как ему вернуть былую уверенность?

– Да у него с этим нормально. Когда он два года назад пришел из ВХЛ и приобрел уверенность в плей-офф, где феерил. Теперь – да, случилась такая болезнь, он четыре дня не тренировался. Не вошел в ритм игры. Но из-за отсутствия Козлова у нас пока вторая тройка нападения – это полный барламбос. Хочется собрать звено солиднее, – сказал Разин.