Роман Ротенберг после 0:1 от «Зенита» в Кубке России: «Мы победили вопреки всему, у нас характер «Динамо». С победой всех!»

Роман Ротенберг о Кубке России: мы победили вопреки всему, у нас характер «Динамо».

Член совета директоров хоккейного «Динамо» Роман Ротенберг высказался о том, что футболисты бело-голубых прошли «Зенит» в Фонбет Кубке России.

В четверг «Динамо» дома проиграло «Зениту » в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ со счетом 0:1. По сумме двух матчей (3:1, 0:1) московский клуб прошел в полуфинал, где сыграет со «Спартаком», петербуржцы продолжат выступление в Пути регионов.

«С победой всех! Мы победили вопреки всему, у нас характер «Динамо », – сказал Ротенберг.