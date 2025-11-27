Роман Ротенберг после 0:1 от «Зенита» в Кубке России: «Мы победили вопреки всему, у нас характер «Динамо». С победой всех!»

  • Спортс
Роман Ротенберг о Кубке России: мы победили вопреки всему, у нас характер «Динамо».

Член совета директоров хоккейного «Динамо» Роман Ротенберг высказался о том, что футболисты бело-голубых прошли «Зенит» в Фонбет Кубке России.

В четверг «Динамо» дома проиграло «Зениту» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ со счетом 0:1. По сумме двух матчей (3:1, 0:1) московский клуб прошел в полуфинал, где сыграет со «Спартаком», петербуржцы продолжат выступление в Пути регионов.

«С победой всех! Мы победили вопреки всему, у нас характер «Динамо», – сказал Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
