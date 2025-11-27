  • Спортс
Жамнов после 3:1 с «Автомобилистом»: «Для «Спартака» плей-офф уже начался, наверное. Надо стараться правильно играть каждый матч, идти шаг за шагом»

Алексей Жамнов высказался о матче «Спартака» с «Автомобилистом».

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался после победы в игре с «Автомобилистом» (3:1).

Клуб из Москвы выиграл 2-й матч подряд. В прошлой игре команда обыграла «Ак Барс» (1:0).

– Две уверенные победы над лидерами Востока. Команда обретает стабильность?

– После двух игр я бы не стал так говорить, впереди много матчей, не хочется впереди паровоза бежать. Для нас, наверное, плей-офф уже начался, надо стараться правильно играть каждый матч, идти шаг за шагом.

Посмотрим, как будет дальше: я не сторонник загадывать наперед. Главное, чтобы ребята почувствовали уверенность, сплотились в непростой ситуации, играли друг за друга.

– Что случилось в середине второго периода? Отдали шайбу сопернику.

– Стали играть немного неправильно, пропала плотность в средней зоне, отсюда потеря контроля. Это чисто наша ошибка, во втором периоде было непросто, играли не так, как просили, но потом ребята перестроились, концовка была лучше.

– Изменилась игра в защите за последние две игры. Как вы это видите?

– Наверное, стали уделять больше внимания борьбе за шайбу, выбору правильной позиции, по игре без шайбы, появилась самоотверженность. Ребята стали блокировать шайбу, стараться расчищать пятак.

Эти моменты сказываются на игре нашего вратаря, вратарь намного увереннее себя чувствует: он видит те броски, которые раньше не видел, – сказал Жамнов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
