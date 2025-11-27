Никитин после 4:2 с «Ладой»: «Статистика у некоторых в башке крутится как игральный автомат. Кто выбирает команду, тот идет с нами»

Игорь Никитин подвел итоги матча ЦСКА с «Ладой».

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался после матча с «Ладой» (4:2).

– Мы создали достаточно моментов. Парни показывали командный хоккей. Концовка опять… Статистика у некоторых в башке крутится как игральный автомат. Те, кто выбирает команду, тот идет с нами.

– Вы поменяли звенья, тот же Спронг оказался в тройке с Соркиным. Он уже со всеми в клубе успел поиграть. Какое сочетание вам понравилось больше?

– Тут надо еще с Тахиром (Мингачевым ) попробовать и с Ванькой Янченко – тогда я уже буду готов ответить на ваш вопрос.

– А с кем лучше?

– Думаю, что с Тахиром и Ванькой будет лучше всех, – сказал Никитин.