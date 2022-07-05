Федотов в Северодвинске, новое поражение ЦСКА, Роналду не вернулся в «МЮ», сбой при оформлении Fan ID, Москалев рассудит Суперкубок, игрока АПЛ подозревают в изнасиловании, Дзюба не поехал в Китай и другие новости

1. «Спорт-Экспресс» опубликовал фотографии вратаря Ивана Федотова из воинской части в Северодвинске. Сообщается, что он пробудет там до сентября, ему присвоили звание рядового. Также пишут, что хоккеист находится в учебной части ВМФ, его планируют отправить на Северный флот. Отмечается, что Федотова могли забрать в армию из-за конфликта с представителями ЦСКА, также его задержание может быть связано с делом экс-сотрудника ГИБДД, помогавшего игрокам «Салавата» делать военные билеты.

2. ЦСКА проиграл «Пари НН» (0:2) на Кубке PARI Премьер. Кучаев забил в свои, Мухина удалили. У армейцев пока не идет на турнире: 0 очков в 2 матчах, осталась встреча с «Сочи».

3. Уимблдон. Рафаэль Надаль, обыгравший Ботика ван де Зандшульпа, и Ник Кириос, победивший Брэндона Накашиму, вышли в 1/4 финала.

Симона Халеп победила Паулу Бадосу, Рыбакина, Анисимова, Томлянович вышли в 1/4 финала.

4. Система оформления Fan ID дала сбой в первый день работы – все заявления на Госуслугах отклонялись.

5. Криштиану Роналду пропустит тренировку «МЮ» в связи с семейными обстоятельствами. Пишут, что форвард по-прежнему находится в Лиссабоне и приезжал на базу сборной Португалии. Также есть информация, что «Юнайтед» готов отпустить Роналду в клуб не из Англии, а вариант с «Челси» не рассматривают из-за борьбы за Лигу чемпионов.

6. Владимир Москалев будет судить матч «Зенита» и «Спартака» за Суперкубок. Сергей Карасев отработает в качестве ВАР.

7. «Барселона» бесплатно подписала опорника Франка Кессиэ и защитника Андреаса Кристенсена. Контракты с обоими игроками рассчитаны до 2026 года.

8. Международный союз конькобежцев (ISU) может отменить шестой этап Гран-при по фигурному катанию, который должен был пройти в Китае.

9. Фанаты «Ростова» бойкотируют матчи РПЛ и Кубка России до полной отмены Fan ID.

10. «Ман Сити» купил опорника сборной Англии Кэлвина Филлипса за 42 млн фунтов и бонусы, а форвард «горожан» Габи Жезус перешел в «Арсенал».

11. Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба отказался от предложения из Китая на 2 млн долларов в год. Также футболист опубликовал фото льва с подписью «Скоро придет и твое время, прояви терпение».

12. Трансферные новости. «Спартак» объявил о переходе Гуса Тила в ПСВ.

Бийол переходит из ЦСКА в «Удинезе» за 5 млн евро с бонусами. «Базель» обсуждает с ЦСКА возвращение Чалова. Эриксен подпишет контракт с «МЮ» на этой неделе. «Барса» отдаст Лангле в аренду «Тоттенхэму» с правом выкупа более чем за 10 млн евро. Ракицкий близок к возвращению в «Шахтер». «ПСЖ» заплатит 50 млн евро за лучшего бомбардира «Сассуоло» Скамакку.

13. Виктор Мозес вернулся в Москву и приступает к работе со «Спартаком», утверждает «Спорт-Экспресс».

14. Игрок АПЛ и сборной арестован в Северном Лондоне по подозрению в изнасиловании 20-летней девушки.

15. Борис Ротенберг проведет прощальный матч за «Локомотив» – 10 июля он выйдет на поле в игре с «Динамо».

16. 48% жителей Германии против участия сборной в ЧМ-2022 в Катаре из-за нарушений прав человека.

17. Магнус Карлсен и глава ФИДЕ Дворкович обсудили формат матча за шахматную корону. Ранее норвежец говорил, что может отказаться от защиты титула.

18. Клуб Савина «Красава» опубликовал бюджет за прошлый сезон: «То, что все боятся делать в нашем футболе».

19. Ледовые шоу Ильи Авербуха получили грант на 27,5 млн рублей от Президентского фонда культурных инициатив.

Цитаты дня.

Берни Экклстоун: «Готов был доплачивать Хэмилтону, потому что «Ф-1» нужны человек с другим цветом кожи, китаец и женщина»

Песков о призыве Федотова: «Есть закон, эмоциональные комментарии неуместны»

«Я с придурками в прямой эфир не выхожу!» Губерниев покинул эфир программы «Есть тема!» после перепалки с депутатом Хамзаевым

Депутат Терюшков о Федотове: «Заключать новые контракты в стране, ведущей вражескую политику против России, – ни к чему хорошему не приведет»

Татьяна Тарасова: «Загитовой реально вернуться в профессиональный спорт. Если ее тренер в это верит, значит, она возвратится»

Геннадий Орлов: «Я законопослушен. Даже если мне что-то не нравится в действиях руководства страны, но большинство народа их одобряет, значит, это надо принять»

Рапино о медали от Байдена: «Это одобрение прав ЛГБТК+, BLM, женщин, трансгендеров, равной оплаты труда, прав на аборт и движения против власти сторонников превосходства белых»