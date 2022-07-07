«Ленинград» не выступит на Суперкубке – Беглов категорически против. «Танцы Минус» пригласят вместо группы Шнурова («Мутко против»)

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Группа «Ленинград» не выступит на Суперкубке России по решению Александра Беглова.

Как пишет «Мутко против», планируется, что вместо «Ленинграда» на игре Олимп Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком» выступит группа «Танцы Минус».

Представители «Ленинграда» отказались комментировать данную информацию и предложили задавать все вопросы РФС.

РФС еще надеется согласовать с Правительством Петербурга выступление «Ленинграда», но шансов на это очень мало, так как губернатор Петербурга Александр Беглов категорически против.

Зимой этого года «Ленинград» выпустил несколько песен, в которых критике подверглась деятельность Беглова. Критика в основном была связана с некачественной уборкой улиц Петербурга.

В песне Шнурова «Пока так» были такие слова: «А бегловская лопатка? Где она и что гребет?». Это отсылка к мему про «лопату Беглова». Зимой 2019 года, когда во время предвыборной кампании Беглов, будучи кандидатом в губернаторы, потребовал, чтобы главы районов получали лопаты и шли чистить снег на городских улицах.

Также Шнуров несколько раз публиковал сатирические стихотворения о Беглове у себя в инстаграме.

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