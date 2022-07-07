Федотов примет присягу 6 августа. После учебки его распределят на корабль или подлодку («Матч ТВ»)

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Появились новые подробности о службе Ивана Федотова в армии в Северодвинске.

Хоккеист и остальные призывники примут присягу 6 августа. До этого времени Федотов будет оставаться в учебной части.

Как утверждает «Матч ТВ», после полугода прохождения службы в учебной части Федотова распределят на корабль или подводную лодку. В общей сложности он отслужит год.

1 июля Иван был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Хоккеист попросил медицинскую помощь в сборном пункте военкомата и был доставлен в военно-морской госпиталь.

В итоге обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА был призван в армию и отправлен в Северодвинск. В мае он подписал контракт с «Филадельфией». 

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