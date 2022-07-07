Шахматистка Костенюк – Карякину: «Сереж, очнись! Хватит выслуживаться, злорадствовать, плясать на костях и кляузничать. Поняли уже все, какой ты патриот»

Двенадцатая чемпионка мира, российская шахматистка призвала Сергея Карякина прекратить «выслуживаться и кляузничать».

Ранее Карякин выступил с критикой в адрес Федерации шахмат России, отметив «антигосударственные взгляды» исполнительного директора ФШР. Про Яна Непомнящего Карякин заявил: «Подпись письма против спецоперации стала для него путевкой на западные соревнования. А деньги российских компаний Ян возвращать не стал».

«Иногда очень сложно не перейти на мат. Сереж, очнись! Хватит выслуживаться, злорадствовать, плясать на костях и кляузничать. Поняли уже все, какой ты патриот. Занимайся лучше шахматами», – написала Костенюк.

«Эмм, что? Я в своем тексте кого-то обманул? Или про тебя неправду написал? Я-то дисквалифицирован, мне зачем заниматься. А ты можешь спокойно продолжать комментировать из Парижа на своем антироссийском сайте и рассуждать, какой я плохой. Удачи!» – ответил Карякин.

В России заблокировали самый популярный шахматный сайт Chess.com. За что и при чем тут Карякин?

«Украинцы предлагали запретить доступ всем россиянам – владелец сайта на это не пошел». Что говорят про блокировку Chess.com?